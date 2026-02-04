Pozzolo lo smaschera | Dialogheremo anche con la sinistra

Vannacci rompe gli schemi e annuncia che il suo movimento dialogherà anche con la sinistra. In un'intervista, il generale ha spiegato che i principi del gruppo si ispirano a Ezra Pound, e che l’obiettivo è passare dalle parole ai fatti. La sua posizione ha sorpreso molti, aprendo una strada che, finora, sembrava improbabile in un panorama politico spesso diviso.

"I principi a cui si ispira il nuovo movimento di Vannacci? Come diceva Ezra Pound bisogna passare dalle parole alle azioni. Molto semplice. Se si racconta qualcosa e si prendono voti poi quelle cose bisogna farle”. Il deputato Emanuele Pozzolo, espulso da Fratelli d’Italia per la vicenda degli spari ad una festa di Capodanno e fino a oggi iscritto al gruppo misto, annuncia così ai cronisti che lo intercettano fuori da Montecitorio la sua adesione a Futuro Nazionale. Pozzolo avverte che il nuovo movimento dell’europarlamentare Roberto Vannacci dialogherà “anche con le forze di sinistra”. E aggiunge: “Il tema non è il dialogo, il tema è che ci sono delle questioni sentite: sicurezza, famiglia e immigrazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Pozzolo si schiera con il nuovo movimento di Vannacci.

