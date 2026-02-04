Pozzolo aderisce a Futuro Nazionale | Con Vannacci dialogheremo anche con la sinistra

Pozzolo si schiera con il nuovo movimento di Vannacci. Il sindaco ha annunciato che il paese aderisce a Futuro Nazionale, il progetto che mira a cambiare rotta e coinvolgere anche la sinistra nel dialogo. Vannacci ha detto che i principi del movimento si basano sull’agire, come suggeriva Ezra Pound, e l’amministrazione locale si prepara a lavorare su proposte concrete. La decisione ha sorpreso alcuni, ma il primo cittadino assicura che l’obiettivo è costruire un percorso serio e aperto a tutti.

"I principi a cui si ispira il nuovo movimento di Vannacci? Come diceva Ezra Pound bisogna passare dalle parole alle azioni. Molto semplice. Se si racconta qualcosa e si prendono voti poi quelle cose bisogna farle". Il deputato Emanuele Pozzolo, espulso da Fratelli d'Italia per la vicenda degli spari ad una festa di Capodanno e fino a oggi iscritto al gruppo misto, annuncia così ai cronisti che lo intercettano fuori da Montecitorio la sua adesione a Futuro Nazionale. Pozzolo avverte che il nuovo movimento dell'europarlamentare Roberto Vannacci dialogherà "anche con le forze di sinistra". E aggiunge: "Il tema non è il dialogo, il tema è che ci sono delle questioni sentite: sicurezza, famiglia e immigrazione.

