Vannacci entra ufficialmente in Futuro Nazionale. L’ex Fdi Emanuele Pozzolo lo annuncia sui social, definendo il generale “il De Gaulle italiano”. La scelta segna un passo deciso e senza mezze misure, con Pozzolo che sottolinea come non sia più il momento di una destra che chiede scusa e cerca approvazione.

L’ex Fdi Emanuele Pozzolo sceglie Roberto Vannacci e Futuro Nazionale e lo annuncia sui social: “Non è più tempo di una destra che chiede scusa e chiede permesso, che cerca legittimazione negli altri. È tempo di una destra che parla chiaro e agisce. Seguirò Roberto Vannacci in Futuro Nazionale, perché il suo progetto va molto oltre le vecchie categorie politiche. Vannacci può essere il Charles de Gaulle italiano: non solo il capo di un partito, ma il punto di riferimento di una reazione del buonsenso, capace di superare gli steccati ideologici del Novecento. Su di lui possono convergere tradizioni diverse, unite dalla schiettezza di pensiero e di parola e dalla difesa dell’interesse nazionale”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Vannacci, Pozzolo (ex Fdi): “Anche io in Futuro Nazionale, il generale è il De Gaulle italiano”

Approfondimenti su Vannacci Futuro Nazionale

Il generale Roberto Vannacci lascia la Lega e annuncia la nascita di un nuovo progetto, chiamato Futuro Nazionale.

Roberto Vannacci ha ufficialmente lasciato la Lega di Matteo Salvini e ha annunciato la creazione di un nuovo partito, “Futuro Nazionale”.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Vannacci Futuro Nazionale

Argomenti discussi: Chi sono i parlamentari che potrebbero seguire Vannacci in Futuro Nazionale; Pozzolo verso la lista di Vannacci: Abbiamo la stessa idea di destra; Chi potrebbe seguire Vannacci alla Camera dopo il divorzio dalla Lega: da Pozzolo a Furgiuele, tutti i nomi; Pozzolo, futuro con Vannacci? Lui prende tempo: Condivido visione di destra.

Chi seguirà il generale nel nuovo partito dopo l’addio al Carroccio? Ecco i vannacciani: tre leghisti fedelissimi, più un ex FdiI tre deputati 'vannacciani' della Lega potrebbero seguire il generale nel suo nuovo movimento politico. Anche un ex Fdi ... ilfattoquotidiano.it

Vannacci, Emanuele Pozzolo lo segue: «Andrò con lui». Zaia: «Un errore imbarcarlo, ci servirà da lezione»«Amo la mia Patria e voglio continuare a combattere per lei lontano da impicci, compromessi di convenienza e inciuci». È durato meno di due anni il matrimonio tra ... ilmattino.it

La nascita di "Futuro Nazionale" scuote gli alleati: Salvini reagisce col pugno duro, Meloni teme il sorpasso a destra e l'opposizione intravede la grande occasione. Ma tra veti e sospetti, il vero rischio per la coalizione è l'aritmetica del 2027 - facebook.com facebook

Vannacci lascia la Lega e fonda Futuro Nazionale. Trump e le scommesse. C’è un’Italia del cricket | #Podcast | @Corriere @tpellizzari @federicofubini x.com