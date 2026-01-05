Venezuela Napoli scende in piazza | solidarietà al popolo bolivariano e condanna all’imperialismo

Oggi alle 16:30, Napoli si riunisce alla Rotonda Diaz per esprimere solidarietà al Venezuela. La manifestazione condanna l’intervento imperialista degli Stati Uniti e chiede la liberazione del presidente Nicolás Maduro. Un gesto di vicinanza che riflette l’interesse della comunità locale verso la situazione politica venezuelana, promuovendo dialogo e rispetto internazionale.

Tempo di lettura: 2 minuti Oggi pomeriggio, alle ore 16,30, la città di Napoli scenderà in piazza, alla Rotonda Diaz, per esprimere la propria solidarietà al Venezuela, condannando fermamente l’aggressione imperialista degli Stati Uniti e chiedendo la “libertà immediata per il presidente Nicolás Maduro”. La manifestazione, organizzata da Potere al Popolo Napoli, nasce in risposta al recente bombardamento e al rapimento del presidente venezuelano, un atto considerato “un crimine internazionale e una grave violazione della sovranità venezuelana” si legge nell’appello che invita tutti i cittadini a partecipare per rafforzare il fronte di solidarietà al popolo bolivariano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

