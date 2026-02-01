Los Angeles scende in piazza Cortei mestoli e sciopero

La protesta esplode a Los Angeles, dove centinaia di persone sono scese in strada contro le recenti politiche di deportazione. Manifestanti con mestoli e bandiere si sono riuniti in diversi punti della città, protestando contro le operazioni di rimpatrio forzato. La situazione si fa sempre più tesa, mentre le autorità attendono sviluppi su eventuali scioperi o nuovi cortei. La campagna di deportazioni, definita dalla milizia come “grande deportazione”, continua a dividere l’opinione pubblica e a creare tensioni tra cittadini e forze dell’

Guerra incivile Partecipano alla protesta anche i liceali: nelle scuole pubbliche il 73% di loro sono ispanici. Arrestato il reporter Don Lemon. Jane Fonda: «Hanno preso il Don sbagliato» Guerra incivile Partecipano alla protesta anche i liceali: nelle scuole pubbliche il 73% di loro sono ispanici. Arrestato il reporter Don Lemon. Jane Fonda: «Hanno preso il Don sbagliato» La campagna violenta di remigrazione continua a dilaniare gli Stati uniti. La milizia istituita per portare a termine la «grande deportazione» conta oggi 20.000 agenti con l'obbiettivo di reclutarne altrettanti offrendo «immunità» e premi di arruolamento fino a 50.

