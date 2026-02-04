Portuali scioperano per la pace | anche a Ravenna una protesta contro le spedizioni di armamenti

Venerdì, i portuali di Ravenna hanno scioperato contro le spedizioni di armamenti. Alle 15 hanno preso posizione davanti alla sede dell’Autorità Portuale in via Antico Squero, poi sono partiti in corteo. La protesta si è unita a quella di altri 20 porti europei e del Mediterraneo, tutti ferme in segno di protesta. La manifestazione ha coinvolto lavoratori e cittadini, dando voce a chi si oppone al traffico di armi attraverso le banchine del porto.

Banchine ferme nei principali 21 porti europei e del Mediterraneo venerdì. E fra loro c'è anche Ravenna, con l'appuntamento fissato alle 15 davanti alla sede dell'Autorità Portuale (lato Darsena) in via Antico Squero, da dove partirà poi un corteo. I sindacati Enedep di Grecia, Lab dei Paesi.

