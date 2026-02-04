Sciopero dei portuali di tutto il Mediteraneo per la pace | protesta anche a Palermo

Venerdì 6 febbraio i portuali di tutto il Mediterraneo si sono fermati per chiedere la pace. In Italia, anche a Palermo, i lavoratori dei grandi porti si sono uniti alla protesta internazionale. Sindacati di diversi paesi, tra cui Usb, hanno organizzato uno sciopero che ha coinvolto circa 21 porti europei e del Mediterraneo, bloccando le attività e manifestando contro le tensioni nella regione. La mobilitazione è stata forte e visibile, con lavoratori che hanno deciso di scendere in piazza per dare voce alle loro richieste.

I sindacati Enedep di Grecia, Lab dei Paesi Baschi, Liman-Is di Turchia, Odt del Marocco e Usb in Italia hanno dichiarato venerdì 6 febbraio Giornata internazionale di azione e lotta e in quella giornata i lavoratori portuali di circa 21 tra i più importanti porti europei e del Mediterraneo, da.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Porti Mediterraneo Sciopero generale, a Genova la piazza dei sindacati di base: Greta con i portuali per Gaza e manovra "Non lavoriamo per la guerra": a Genova l'assemblea dei portuali, poi lo sciopero internazionale A Genova, i portuali si mobilitano contro le politiche di riarmo attraverso un'assemblea nazionale e uno sciopero internazionale. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Porti Mediterraneo Argomenti discussi: Unione Sindacale di Base: I portuali non lavorano per la guerra, 6 febbraio giornata di lotta internazionale; I portuali di Ancona si organizzano verso lo sciopero internazionale; Porti europei contro le guerre, Livorno in sciopero il 6 febbraio; Stop al riarmo europeo e al conflitto in Palestina, annunciato sciopero dei porti nel Mediterraneo: blocco in 21 scali. Sciopero dei portuali di tutto il Mediteraneo per la pace: protesta anche a PalermoI sindacati di vari Paesi europei hanno dichiarato venerdì 6 febbraio Giornata internazionale di azione e di lotta contro la guerra. In città l'iniziativa si terrà al Varco Santa Lucia ... palermotoday.it Sciopero internazionale dei porti, a Livorno due manifestazioni USBIl sindacato USB Livorno comunica che hanno espresso solidarietà e sostegno alla giornata del 6 febbraio l’IDC (International Dockworkers Council), la WFTU (Federazione Sindacale Mondiale) e la TUI ... livornopress.it Anche Potere al Popolo sostiene lo sciopero internazionale dei porti, al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici portuali, contro il governo di guerra, genocidio e riarmo, contro le politiche del governo Meloni e delle finte opposizioni, contro l'imperialismo degli Sa - facebook.com facebook Nave bloccata al largo di #Marsiglia per uno sciopero dei portuali. A bordo anche decine di studenti in gita scolastica. Stiamo monitorando la situazione e raccogliendo le segnalazioni dei passeggeri per chiedere un #rimborso. #Codici #MscOrchestra x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.