Sciopero dei portuali di tutto il Mediteraneo per la pace | protesta anche a Palermo

Da palermotoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 6 febbraio i portuali di tutto il Mediterraneo si sono fermati per chiedere la pace. In Italia, anche a Palermo, i lavoratori dei grandi porti si sono uniti alla protesta internazionale. Sindacati di diversi paesi, tra cui Usb, hanno organizzato uno sciopero che ha coinvolto circa 21 porti europei e del Mediterraneo, bloccando le attività e manifestando contro le tensioni nella regione. La mobilitazione è stata forte e visibile, con lavoratori che hanno deciso di scendere in piazza per dare voce alle loro richieste.

I sindacati Enedep di Grecia, Lab dei Paesi Baschi, Liman-Is di Turchia, Odt del Marocco e Usb in Italia hanno dichiarato venerdì 6 febbraio Giornata internazionale di azione e lotta e in quella giornata i lavoratori portuali di circa 21 tra i più importanti porti europei e del Mediterraneo, da.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Porti Mediterraneo

Sciopero generale, a Genova la piazza dei sindacati di base: Greta con i portuali per Gaza e manovra

"Non lavoriamo per la guerra": a Genova l'assemblea dei portuali, poi lo sciopero internazionale

A Genova, i portuali si mobilitano contro le politiche di riarmo attraverso un'assemblea nazionale e uno sciopero internazionale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Porti Mediterraneo

Argomenti discussi: Unione Sindacale di Base: I portuali non lavorano per la guerra, 6 febbraio giornata di lotta internazionale; I portuali di Ancona si organizzano verso lo sciopero internazionale; Porti europei contro le guerre, Livorno in sciopero il 6 febbraio; Stop al riarmo europeo e al conflitto in Palestina, annunciato sciopero dei porti nel Mediterraneo: blocco in 21 scali.

sciopero dei portuali diSciopero dei portuali di tutto il Mediteraneo per la pace: protesta anche a PalermoI sindacati di vari Paesi europei hanno dichiarato venerdì 6 febbraio Giornata internazionale di azione e di lotta contro la guerra. In città l'iniziativa si terrà al Varco Santa Lucia ... palermotoday.it

Sciopero internazionale dei porti, a Livorno due manifestazioni USBIl sindacato USB Livorno comunica che hanno espresso solidarietà e sostegno alla giornata del 6 febbraio l’IDC (International Dockworkers Council), la WFTU (Federazione Sindacale Mondiale) e la TUI ... livornopress.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.