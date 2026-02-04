Porto Ercole la svolta | La chiesa di Sant’Erasmo ha origini senesi

Questa mattina a Porto Ercole si è aperto un nuovo capitolo sulla storia della chiesa di Sant’Erasmo. Dopo anni di dubbi e studi, è stato confermato che le origini della chiesa sono senesi. La chiesina, che quest’anno festeggia 550 anni dalla costruzione, rivela un legame antico con Siena e apre nuove prospettive sulla sua storia.

MONTE ARGENTARIO "La chiesina di Sant'Erasmo compie quest'anno ben 550 anni dall'inizio della sua costruzione". Una scoperta che potrebbe riscrivere la storia di Porto Ercole. Nuove ricerche d'archivio, effettuate dallo storico locale Lorenzo Fusini, rivelano le origini senesi – e non spagnole – dell'edificio sacro. E il paese emerge come una delle rare " città ideali " fondate nel Quattrocento proprio dai senesi. Dal 1476 parte quindi una storia diversa da quella che si conosceva fino ad oggi. E parte da una chiesa piccola, appartata, quasi silenziosa nel centro storico di Porto Ercole, la chiesina di Sant'Erasmo, intitolata al patrono del borgo argentarino.

