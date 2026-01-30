Ripuliamo la costa dopo il ciclone a Sant' Erasmo mobilitazione straordinaria per la cura del territorio

Domani mattina alle 9.30, cittadini e volontari si ritroveranno al Molo di Sant’Erasmo per una grande operazione di pulizia. Le mareggiate degli ultimi giorni hanno scaricato rifiuti sulla spiaggia e ora tutti si mobilitano per sistemare e ripulire la zona. L’obiettivo è rimuovere i rifiuti e ridare decoro alla costa, che in queste ore ha bisogno di un intervento urgente.

L'iniziativa è organizzata da Retake in collaborazione con il Comune di Palermo e insieme a Plastic Free, Filiis-Figli di Palermo, Rap e Our Home. Numerose le associazioni locali coinvolte Domani, sabato 31 gennaio 2026, a partire dalle 9,30, cittadini e volontari si ritroveranno al Molo Sant'Erasmo per un intervento civico straordinario di pulizia della costa, interessata dalle mareggiate che nei giorni scorsi hanno riversato lungo il litorale grandi quantità di rifiuti e materiali. L'iniziativa "Ripuliamo la costa dopo il ciclone" nasce come risposta civica agli effetti del maltempo che, pur non avendo colpito Palermo con la massima intensità, ha lasciato segni evidenti lungo uno dei tratti più identitari della città.

