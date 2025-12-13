Basket serie C | stasera gli Angels contro Urbania i Titani ospitano Porto Sant’Elpidio Santarcangelo e San Marino cercano la svolta in casa

Stasera in campo la serie C di basket con sfide importanti: gli Angels affrontano Urbania, mentre i Titani ospitano Porto Sant’Elpidio. Santarcangelo e San Marino cercano una vittoria casalinga per rilanciare le proprie ambizioni e avvicinarsi alla zona playoff, in un calendario che si prospetta decisivo per il prosieguo della stagione.

Tornano a giocare in casa, Angels e Titans, e per entrambe l’occasione è propizia per quello scatto in classifica che darebbe una grossa mano nel finale d’anno. Le due squadre sono appaiate a 8 punti, con un bilancio in parità tra vittorie e sconfitte (4-4) e un quinto posto assieme al Pisaurum che lascia aperti parecchi scenari. Servono vittorie in serie per cominciare a pensare in grande e giocare tra le mura amiche può dare una mano. Entrambe ospitano chi insegue a quota 6. Santarcangelo attende Urbania stasera al PalaSgr (ore 21, arbitri Bastianelli e Loglisci) e sa che deve tenere gli occhi aperti, pur se affronta una squadra che era reduce da tre ko consecutivi prima della vittoria con Pedaso. Sport.quotidiano.net

