Basket serie C | stasera gli Angels contro Urbania i Titani ospitano Porto Sant’Elpidio Santarcangelo e San Marino cercano la svolta in casa
Stasera in campo la serie C di basket con sfide importanti: gli Angels affrontano Urbania, mentre i Titani ospitano Porto Sant’Elpidio. Santarcangelo e San Marino cercano una vittoria casalinga per rilanciare le proprie ambizioni e avvicinarsi alla zona playoff, in un calendario che si prospetta decisivo per il prosieguo della stagione.
Tornano a giocare in casa, Angels e Titans, e per entrambe l’occasione è propizia per quello scatto in classifica che darebbe una grossa mano nel finale d’anno. Le due squadre sono appaiate a 8 punti, con un bilancio in parità tra vittorie e sconfitte (4-4) e un quinto posto assieme al Pisaurum che lascia aperti parecchi scenari. Servono vittorie in serie per cominciare a pensare in grande e giocare tra le mura amiche può dare una mano. Entrambe ospitano chi insegue a quota 6. Santarcangelo attende Urbania stasera al PalaSgr (ore 21, arbitri Bastianelli e Loglisci) e sa che deve tenere gli occhi aperti, pur se affronta una squadra che era reduce da tre ko consecutivi prima della vittoria con Pedaso. Sport.quotidiano.net
Basket, Serie C: la Nova Basket sfida stasera in trasferta il Peppino Cocuzza - La Nova Basket, reduce da due vittorie casalinghe consecutive, è attesa sul parquet del Peppino Cocuzza per la seconda gara ... 98zero.com
Basket serie C. Virtus Certaldo e Abc, sfide casalinghe - Tutto pronto per la dodicesima giornata di Serie C, che si aprirà stasera alle 21. lanazione.it
Pronti per l'11ª giornata della Serie A Unipol 2025/26? Vivi dal vivo le emozioni del grande basket italiano! ? Acquista ora il tuo biglietto sul sito di LBA bit.ly/BigliettiSerieA #TuttoUnAltroSport x.com
https://casertaweb.com/notizie/basket-serie-b-scontro-al-vertice-virtus-roma-juvecaserta-rievoca-le-epiche-sfide-degli-anni-80/ - facebook.com facebook
SERIE C UNICA BASKET GIRONE M 2025-2026 - VIRTUS BASTIA vs. PERUGIA BASKET