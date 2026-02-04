PopBeat | A Carnevale e San Valentino il Rock è per Famiglie

A Carnevale e San Valentino, il palco si trasforma in un grande spettacolo per famiglie. Durante gli eventi, i musicisti portano dal vivo musica rock e pop, mentre artisti circensi coinvolgono il pubblico in numeri interattivi. Un modo diverso di vivere il Carnevale e San Valentino, tra musica, spettacoli e divertimento per grandi e piccoli.

Cosa: Un concerto-spettacolo interattivo che fonde musica rockpop dal vivo, arti circensi e partecipazione del pubblico.. Dove e Quando: Auditorium Due Pini (zona Farnesina), sabato 14 febbraio 2026 alle ore 15.00.. Perché: Un'occasione unica per unire generazioni diverse tra musica e gioco, sostenendo al contempo Emergency e i senzatetto di Roma.. Roma si prepara ad accogliere un evento che promette di scardinare le classiche etichette degli spettacoli per famiglie. Il prossimo 14 febbraio, in una data che vede coincidere due ricorrenze simbolo come San Valentino e il Carnevale, l'Auditorium Due Pini apre le porte a PopBeat.

