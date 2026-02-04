La città di Milano si prepara a vivere un febbraio ricco di eventi. Dal 15 al 21, il Carnevale Ambrosiano riempie le strade di maschere e allegria. Nel frattempo, le coppie si scaldano con l’atmosfera romantica di San Valentino. E, tra una festa e l’altra, si respira anche il fermento delle Olimpiadi, che rendono questo mese ancora più vivace.

L'atmosfera festosa del Carnevale Ambrosiano, che quest'anno si festeggia dal 15 al 21 febbraio. Le suggestioni romantiche di San Valentino. E quest'anno anche l'energia dirompente delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Nel capoluogo lombardo il mese di febbraio con Ad Artem, nata da un gruppo di giovani studentesse dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e oggi tra le realtà più riconosciute in Italia nella progettazione di esperienze cultural, si preannuncia ricco di appuntamenti, con visite guidate ed esperienze culturali pensate per famiglie, adulti e ragazzi, all’insegna della scoperta, del gioco e della meraviglia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Carnevale, San Valentino e il fermento delle Olimpiadi: febbraio da favola per Milano

Venerdì sera, Milano San Siro si prepara a essere completamente chiusa al traffico.

Rafael Mini, giovane sciatore di 17 anni, rappresenta San Marino alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

