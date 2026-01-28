Portorose celebra Carnevale e San Valentino con grande stile

Portorose si prepara a vivere un weekend speciale tra feste e romanticismo. La città sul mare celebra contemporaneamente Carnevale e San Valentino, attirando locali e turisti con eventi che uniscono musica, colori e momenti di gioco. Le strade si riempiono di allegria e di coppie che condividono l’amore, mentre le luci e le decorazioni creano un’atmosfera unica. È un’occasione per divertirsi e lasciarsi coinvolgere dall’energia di questa festa doppia.

Un weekend unico tra ritmo, amore e atmosfere sul mare. Scopri il mix perfetto di festa, relax e romanticismo. Portorose si prepara a offrire un fine settimana straordinario grazie alla coincidenza tra San Valentino e Carnevale nel 2026. La città slovena sul mare combina divertimento, atmosfere romantiche e benessere di qualità, trasformandosi in meta ideale per chi vuole vivere emozioni diverse nello stesso weekend. Sabato 14 febbraio il Magazin Grando, antico magazzino del sale ottocentesco elegantemente ristrutturato, ospita il Disco Carnival, evento che porta nella città il groove sofisticato e travolgente di Benny Benassi, insieme ad altri protagonisti della scena dance internazionale.

