Ponte sullo Stretto decreto anti bocciatura in arrivo | Governo contro la Corte dei Conti

Il Governo si appresta a presentare un decreto per evitare la bocciatura del progetto sul Ponte sullo Stretto, nonostante le criticità sollevate dalla Corte dei Conti. L’obiettivo è rilanciare l’opera, che rappresenta una priorità per il ministero delle Infrastrutture. La questione rimane al centro del dibattito politico e amministrativo, con l’intento di trovare una soluzione che consenta di procedere con i lavori.

Il Ponte sullo Stretto non è stato del tutto accantonato, anzi. L’obiettivo del ministero delle Infrastrutture, guidato da Matteo Salvini, è di rimettere l’opera in pista, deragliata dopo la bocciatura della Corte dei Conti. Il ministero sta quindi lavorando a una norma di ottemperanza per completare l’iter, integrando tutte le informazioni richieste dalla Corte dei Conti. Il tutto dovrebbe trovarsi all’interno del decreto Infrastrutture, che però salta all’ultimo. Il premier ha chiarito che è stata una sua scelta, proprio per poter approfondire il tema del ponte, ma anche gli indennizzi ai balneari e mettere un punto al Piano casa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

