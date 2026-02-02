I pendolari in treno da Cadeo e Pontenure aumentano del 700%

I pendolari che viaggiano in treno tra Cadeo e Pontenure sono cresciuti di sette volte rispetto a novembre dello scorso anno. I dati della Regione Emilia-Romagna mostrano un aumento del 700% nel numero di persone che usano quotidianamente questa tratta. La crescita si fa sentire, e molti cittadini scelgono sempre più il treno per spostarsi.

Un monitoraggio dei dati delle partenze e degli arrivi dalle stazioni di Pontenure e Cadeo confrontando i dati con quelli del novembre 2024 (disponibili sul portale della Regione Emilia-Romagna) mostra un incremento importante del numero di pendolari nell’ordine del 700%. Tutto ciò di fronte a un aumento delle fermate del servizio ferroviario regionale del 300%. Il numero degli utenti partiti e arrivati è oltre le 11.500 unità a Pontenure e poco più di 7600 a Cadeo. Mediamente ogni giorno si parla di circa 365 utenti a Pontenure e circa 255 Cadeo, con un indice medio di 14 utenti per treno a Pontenure e 9 a Cadeo, ovviamente con maggior afflusso nei feriali e minore nei festivi.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondimenti su Cadeo Pontenure

Ultime notizie su Cadeo Pontenure

