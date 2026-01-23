Firenze stop ai treni per i lavori al cavalcavia di Ponte al Pino | quando e come cambia la circolazione

A Firenze, i treni saranno sospesi per 24 ore tra le 15 di sabato 24 e le 15 di domenica 25 gennaio a causa dei lavori al cavalcavia di Ponte al Pino. Durante questo periodo, la circolazione ferroviaria subirà modifiche per consentire gli interventi di manutenzione. È consigliabile verificare gli orari e le eventuali alternative di viaggio prima di pianificare gli spostamenti.

