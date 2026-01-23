Firenze stop ai treni per i lavori al cavalcavia di Ponte al Pino | quando e come cambia la circolazione
A Firenze, i treni saranno sospesi per 24 ore tra le 15 di sabato 24 e le 15 di domenica 25 gennaio a causa dei lavori al cavalcavia di Ponte al Pino. Durante questo periodo, la circolazione ferroviaria subirà modifiche per consentire gli interventi di manutenzione. È consigliabile verificare gli orari e le eventuali alternative di viaggio prima di pianificare gli spostamenti.
I lavori al Ponte al Pino tagliano in due l’Italia ferroviaria per 24 ore, dalle 15 di sabato 24 gennaio alle 15 di domenica 25 gennaio. Stop ai treni sulla direttrice nord-sud a Firenze, con bus navetta gratuiti attivi tra Campo di Marte e Rifredi per garantire i collegamenti.🔗 Leggi su Fanpage.it
