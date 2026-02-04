Agente di polizia spara e ferisce il bandito dopo l’inseguimento aperta indagine sulla legittimità dell’uso della pistola

Un agente di polizia ha sparato e ferito un bandito durante un inseguimento in autostrada ad Arezzo. La procura ha avviato un’indagine per accertare se l’uso della pistola sia stato legittimo. La vicenda si è svolta ieri pomeriggio e ora gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’episodio.

Arezzo, 4 febbraio 2026 – Per quel colpo di pistola che ha ferito il bandito dopo l' inseguimento in autostrada la procura di Arezzo ha aperto un'indagine. Un'indagine per accertare la legittimità dell'uso dell'arma da fuoco da parte del sottufficiale della polizia stradale di Battifolle. Il furto in abitazione e la fuga in autostrada. Tutto ha inizio a Loro Ciuffenna, dove nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 febbraio viene messo a segno un furto in abitazione. Gioielli, monili e preziosi vengono portati via da una banda di topi d'appartamento. Due malviventi si allontanano a bordo di una Volkswagen Golf, segnalata poco dopo alle forze dell'ordine.

