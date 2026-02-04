Alessandro Calista, il poliziotto aggredito a Torino durante il corteo di protesta, ha raccontato come è stato trascinato via per le braccia. L’aggressione è avvenuta mentre tentava di mantenere l’ordine, e lui stesso ha descritto il momento come molto violento. La polizia sta indagando sugli incidenti di quella giornata, mentre i manifestanti continuano a sostenere le loro ragioni.

Alessandro Calista, il poliziotto aggredito durante la manifestazione di protesta per la chiusura di Askatasuna, ha raccontato la sua versione nella querela presentata in Questura. Il giovane poliziotto ha ricostruito quanto accaduto a Torino il 31 gennaio e, ancora una volta, ha ringraziato il collega che lo ha salvato. Corteo Askatasuna, parla il poliziotto Alessandro Calista Calista: “Preso per le braccia e trascinato via” Askatasuna, Piantedosi contro l’opposizione Corteo Askatasuna, parla il poliziotto Alessandro Calista L’aggressione subita dal poliziotto del Reparto Mobile di Padova è stata ripresa in un video. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Askatasuna, il poliziotto Alessandro Calista racconta l'aggressione a Torino: "Trascinato via per le braccia"

Approfondimenti su Askatasuna Torino

Durante il corteo di Askatasuna a Torino, un poliziotto di 29 anni è stato aggredito con martelli e calci.

Un poliziotto è rimasto ferito durante il corteo per Askatasuna a Torino.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Askatasuna Torino

Argomenti discussi: Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello; Alessandro Calista, chi è il poliziotto 29enne preso a martellate durante il corteo per Askatasuna; Corteo per Askatasuna: accerchiato e colpito con calci e pugni e un martello: ecco chi è il poliziotto aggredito dagli antagonisti; Alessandro Calista poliziotto pestato al corteo per Askatasuna a Torino, Ho sentito un dolore terribile.

Askatasuna, il poliziotto Alessandro Calista racconta l'aggressione a Torino: Trascinato via per le bracciaAlessandro Calista, il poliziotto aggredito a Torino durante il corteo di protesta per Askatasuna, racconta la sua versione dei fatti nella querela ... virgilio.it

Scontri corteo Askatasuna, parla il poliziotto aggredito: Sono amareggiato ma sto beneIl poliziotto aggredito durante il corteo per Askatasuna racconta l’escalation di violenza. Le parole in video diffuso dalla Polizia di Stato. notizie.it

“Sto bene, ho fatto il mio dovere”, dice Alessandro Calista, il poliziotto ricoverato all’ospedale Le Molinette dopo essere stato colpito con un martello. Il 29enne, in servizio al reparto mobile di Padova, era a Torino insieme ad altri 5 colleghi per gestire il corteo l - facebook.com facebook

Alessandro Calista era lì per garantire che una manifestazione potesse svolgersi regolarmente, per tutelare tutti. Anche chi ha scelto la violenza. A lui e a tutte le donne e gli uomini in divisa: non siete soli. L’Italia giusta è al vostro fianco. Sempre. x.com