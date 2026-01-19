La Polizia locale traccia il bilancio del 2025 | Incidenti stradali aumentati del 10%

La Polizia locale di Bari ha presentato il bilancio del 2025, evidenziando un aumento del 10% degli incidenti stradali rispetto all’anno precedente. La cerimonia di consegna degli encomi si è svolta presso l’auditorium Sala Ianni del Comando, alla presenza del sindaco Vito Leccese e dell’assessora alla Vivibilità urbana e Protezione. Un momento di riconoscimento per il personale che si è distinto per meriti nel corso dell’anno.

Si è svolta questo pomeriggio, nell'auditorium Sala Ianni del Comando della Polizia locale di Bari a Japigia, la cerimonia di consegna degli encomi al personale che si è particolarmente distinto per meriti, alla presenza del sindaco Vito Leccese, dell'assessora alla Vivibilità urbana e Protezione.

