Nel girone senese di Terza il match più atteso era in programma ieri pomeriggio a Poggibonsi, impianti del Bernino. Unione polisportiva Poggibonsese-Nuova Sangimignanese-0-1 La sfida tra le prime della classe si è risolta con l’affermazione dei turriti. Decisivo il gol di Muresan per i neroverdi di Antonio Cioffi, ora leader solitari. Agrestone-Ancaiano-1-1 Equilibrio nei 90 minuti, con le reti, rispettivamente, di di Carmignani e Toracca. CUS Siena Geggiano-1-7 Festival della rete a favore degli ospiti. Centri di Nuti, Camilloni, Tozzato, Baldi (due), Maggiorelli, Heugap. Sporting Gracciano-San Rocco-0-0 Nella giornata, sia le goleade che gli incontri a reti bianche. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Terza categoria. La Nuova Sangimignanese vince e diventa capolista. Poker della Raddese, Cus Siena travolto dal Geggiano