La musica di Marco Santini per dire grazie ai volontari della Croce Rossa di Ancona
Il Comitato di Ancona della Croce Rossa Italiana ha ospitato sabato sera un evento di grande valore umano: un concerto del maestro Marco Santini, organizzato come omaggio ai volontari del Comitato in segno di profonda riconoscenza per il loro instancabile impegno e per il grande cuore con cui. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
