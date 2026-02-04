Pogliano Milanese 30 auto vandalizzate | nei guai due undicenni
Questa mattina a Pogliano Milanese sono state danneggiate almeno 30 auto. Due undicenni sono stati fermati dalla polizia dopo aver imbrattato le vetture con svastiche e simboli osceni. Le auto sono state trovate con scritte offensive sui fiancate, in un episodio che ha suscitato indignazione tra i residenti.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Carrozzerie imbrattate con svastiche e simboli osceni. Almeno 30 automobili sono state danneggiate a Pogliano Milanese, nel Milanese, con scritte e disegni offensivi tracciati sulle carrozzerie. Tra i segni lasciati sui veicoli comparivano svastiche di grandi dimensioni e simboli fallici, incisi su cofani e fiancate. Gli episodi risalgono a domenica 1° febbraio, quando i proprietari delle vetture parcheggiate lungo le vie Bellini, Benedetto Croce, San Pio, Verdi, Mozart e nell’area di sosta di via Europa si sono accorti dei danni. Le auto presentavano graffi profondi e deturpazioni evidenti, tali da richiedere interventi di riparazione importanti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Approfondimenti su Pogliano Milanese
Vandalizzano trenta auto a Pogliano Milanese: identificati due undicenni. Per le famiglie multe da 40mila euro
Due ragazzi di 11 anni hanno preso di mira trenta auto a Pogliano Milanese.
In auto 30 chili di hashish. Corrieri della droga nei guai
Ultime notizie su Pogliano Milanese
Argomenti discussi: Vandalizzano trenta auto a Pogliano Milanese: identificati due undicenni. Per le famiglie un salasso da 40mila euro; Disegnano svastiche su 30 auto anche con sassi appuntiti: identificati due 11enni, danni per 40mila euro; Trenta auto vandalizzate in strada: fermati due ragazzini di 11 anni; Migliaia di controlli e 850 sanzioni. Polizie locali del Sempione unite per la sicurezza nelle città.
Disegnano svastiche su 30 auto anche con sassi appuntiti: identificati due 11enni, danni per 40mila euroDue 11enni avrebbero disegnato e inciso svastiche e falli sulle carrozzerie di oltre 30 auto parcheggiate a Pogliano Milanese (Milano) ... fanpage.it
Svastiche e peni incisi su 30 macchine: due 11enni nei guai, salasso da 40mila euro per le famiglieÈ successo a Pogliano Milanese, nei guai due ragazzini di 11 anni che sono stati individuati dagli agenti della polizia locale ... milanotoday.it
L'Amministrazione Comunale di Pogliano Milanese esprime cordoglio per la scomparsa di Giulia Gurioli, presidente di IREP Rho (Istituto per la Ricerca scientifica e l’Educazione Permanente). La sua figura ha contribuito a intrecciare relazioni e legami tra il m - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.