Pogliano Milanese 30 auto vandalizzate | nei guai due undicenni

4 feb 2026

Questa mattina a Pogliano Milanese sono state danneggiate almeno 30 auto. Due undicenni sono stati fermati dalla polizia dopo aver imbrattato le vetture con svastiche e simboli osceni. Le auto sono state trovate con scritte offensive sui fiancate, in un episodio che ha suscitato indignazione tra i residenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Carrozzerie imbrattate con svastiche e simboli osceni. Almeno 30 automobili sono state danneggiate a Pogliano Milanese, nel Milanese, con scritte e disegni offensivi tracciati sulle carrozzerie. Tra i segni lasciati sui veicoli comparivano svastiche di grandi dimensioni e simboli fallici, incisi su cofani e fiancate. Gli episodi risalgono a domenica 1° febbraio, quando i proprietari delle vetture parcheggiate lungo le vie Bellini, Benedetto Croce, San Pio, Verdi, Mozart e nell’area di sosta di via Europa si sono accorti dei danni. Le auto presentavano graffi profondi e deturpazioni evidenti, tali da richiedere interventi di riparazione importanti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

