In auto 30 chili di hashish Corrieri della droga nei guai

Avevano 30 chili di hashish nel bagagliaio dell’auto e sono stati notati dai carabinieri mentre spostavano un sacchetto con fare sospetto. I carabinieri della stazione di Arese, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso, un 52enne italiano, censurato e un 46enne marocchino, anch’egli censurato. Nel sacchetto che i due stavano spostando c’erano panetti di hashish, tutti gli altri li nascondevano in auto. È successo nel tardo pomeriggio di lunedì scorso. La pattuglia dei carabinieri mentre transitava in via Sivocci ha visto all’interno di un parcheggio pubblico i due uomini impegnati a spostare un grosso sacchetto dal bagagliaio dell’auto del 46enne al bagagliaio dell’altra auto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In auto 30 chili di hashish. Corrieri della droga nei guai

