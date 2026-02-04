Pogba non figura più nella lista UEFA del Monaco. Il club ha confermato che il francese non potrà partecipare alle partite europee, a causa dei problemi fisici che lo hanno tenuto fuori dal campo fin dall’inizio della stagione. La decisione, annunciata dal presidente Thiago Scuro, chiude di fatto le speranze di rivedere il giocatore in azione con la maglia del Monaco in questa competizione.

Una stagione che prometteva rinascita per il club di principato, purtroppo, è stata segnata da problemi fisici che hanno inciso sulle scelte sportive e sulle prospettive europee. L’esclusione di Pogba dalla lista UEFA ha eliminato ogni possibilità di convocazione nelle fasi finali della Champions League, modificando immediatamente le dinamiche della squadra in vista degli impegni decisivi. In questa cornice, il focus resta sull’evoluzione delle condizioni dell’ex centrocampista juventino e sulle strategie messe in atto dalla dirigenza per gestire al meglio le risorse disponibili. La decisione non nasce da motivazioni disciplinari o tecniche, ma da una fragilità fisica persistente che riguarda il polpaccio. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Pogba fuori lista UEFA del Monaco: Thiago Scuro annuncia il francese senza possibilità di dubbio

Paul Pogba è stato escluso dalla lista UEFA del Monaco.

Pogba salta ancora la partita contro il Monaco.

