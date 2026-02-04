Pogba escluso dalla lista UEFA del Monaco! Il motivo dietro alla bocciatura dell’ex Juventus cos’è successo

Paul Pogba è stato escluso dalla lista UEFA del Monaco. La decisione non riguarda questioni disciplinari, ma deriva dal suo stato di forma: l’ex Juventus ancora non riesce a recuperare pienamente dagli infortuni. La squadra ha preferito non inserirlo tra i giocatori disponibili per le prossime partite europee, aspettando che la condizione migliori. Pogba quindi resta ai box, in attesa di ritrovare la forma migliore.

Pogba escluso dalla lista UEFA del Monaco. Nessuna questione disciplinare, ma una condizione fisica ancora precaria. Le ultime. Il percorso di rinascita di Paul Pogba nel Principato sta incontrando ostacoli più ardui del previsto, trasformando quello che doveva essere un ritorno trionfale in un lungo calvario medico. Le ultime notizie che arrivano dalla Francia gelano l’entusiasmo dei tifosi e sollevano nuovi interrogativi sulla tenuta fisica del “Polpo”. Secondo quanto riportato da RMC Sport, la decisione del club monegasco è stata drastica e sofferta: Paul Pogba è stato escluso dalla lista dei convocati dell’AS Monaco per la Champions League, una scelta che lo costringerà a guardare dalla tribuna la seconda fase della competizione europea. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

