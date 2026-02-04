Pochi dubbi sulla permanenza di Conte al Napoli anche il prossimo campionato

Antonio Conte ha già deciso: resterà alla guida del Napoli anche il prossimo campionato. Il tecnico salentino ha confermato di voler continuare a lavorare con la squadra, e in città non ci sono molte certezze sul suo futuro. I dirigenti azzurri sono ottimisti e puntano tutto sulla sua permanenza, che sembra ormai certa. La squadra, intanto, si prepara alla prossima stagione con l’obiettivo di migliorarsi e tornare a lottare per lo scudetto.

Sembrano esserci pochi dubbi sulla permanenza di Antonio Conte sulla panchina del Napoli anche il prossimo campionato. "Non solo perché ha un terzo anno di contratto ma anche perché ne è pienamente convinto. De Laurentiis non ha cambiato idea sul fatto che sia necessario pensare già a un prolungamento: d'altronde, ci ha messo 4 anni per convincere Conte ad accettare la panchina e il progetto del Napoli, non si capisce perché dovrebbe farlo andare via. Infatti, non ci pensa affatto.

