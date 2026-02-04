Antonio Conte ha già deciso: resterà alla guida del Napoli anche il prossimo campionato. Il tecnico salentino ha confermato di voler continuare a lavorare con la squadra, e in città non ci sono molte certezze sul suo futuro. I dirigenti azzurri sono ottimisti e puntano tutto sulla sua permanenza, che sembra ormai certa. La squadra, intanto, si prepara alla prossima stagione con l’obiettivo di migliorarsi e tornare a lottare per lo scudetto.

Sembrano esserci pochi dubbi sulla permanenza di Antonio Conte sulla panchina del Napoli anche il prossimo campionato. “Non solo perché ha un terzo anno di contratto ma anche perché ne è pienamente convinto. De Laurentiis non ha cambiato idea sul fatto che sia necessario pensare già a un prolungamento: d’altronde, ci ha messo 4 anni per convincere Conte ad accettare la panchina e il progetto del Napoli, non si capisce perché dovrebbe farlo andare via. Infatti, non ci pensa affatto. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Pochi dubbi sulla permanenza di Conte al Napoli anche il prossimo campionato

Approfondimenti su Conte Napoli

Nel Napoli di Conte, anche se ridotto e affaticato, si respira una determinazione che supera le difficoltà.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

In Sassuolo Napoli abbiamo visto il peggior Meret! Colpa di Conte #Sassuolo #Napoli 0-2 #shorts

Ultime notizie su Conte Napoli

Argomenti discussi: De Zerbi-Marsiglia, niente dimissioni: la posizione del tecnico e gli scenari dopo il confronto con la società; Nella testa di mister Cuccù c’è da vendicare il gol non gol dell’andata. La squadra è in ripresa dopo gli ultimi due risultati positivi. Contro i dorici Castelfidardo al completo per fare l’impresa; De Zerbi non ha mai chiesto di lasciare il Marsiglia: notte di confronto e lungo faccia a faccia; L'appello della famiglia di Marisa Molinaro a Chi l'ha visto: Vogliamo solo sapere che stai bene.

Futuro Conte, Il Mattino: Pochi dubbi sulla sua permanenza il prossimo annoAntonio Conte parla come uno che il prossimo anno resterà alla guida del Napoli: in realtà, di dubbi ce ne sono pochi. Così l'edizione odierna de Il Mattino scrive sul ... tuttonapoli.net

Per tutti quelli che hanno dubbi sulla scadenza delle somme sul portafogli "Carta del docente", in particolare per i crediti da sentenza, vi spiego un modo semplice e veloce per togliersi qualsiasi dubbio: creare un buono anche di pochi euro (tanto si possono s - facebook.com facebook

Chi è Kevin Warsh, l'ex falco che Trump vuole alla Fed per tagliare i tassi. La scelta del nuovo presidente della Federal Reserve ha generato non pochi dubbi, data la sua avversione alla moneta facile. Di @scingolo x.com