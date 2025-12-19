nel napoli di conte saranno anche pochi stanchi e ammaccati ma non hanno mai sofferto gazzetta

Nel Napoli di Conte, anche se ridotto e affaticato, si respira una determinazione che supera le difficoltà. La squadra, nonostante le fatiche, non ha mai conosciuto il vero dolore della sconfitta, pronta a riscrivere il suo destino in un percorso di rinascita e sfide cruciali.

Nel commento a Napoli-Milan 2-0 di Supercoppa, scrive Arianna Ravelli vicedirettrice della Gazzetta dello Sport: È un (bel) Napoli che evita la terza sconfitta di fila e aspetta di rinnovare la sfida con la vincente di Bologna-Inter ed è un Milan non all’altezza che perde il secondo trofeo della stagione, dopo la Coppa Italia già sfumata contro la Lazio. Ora, per non finire a zero titoli, resta solo lo scudetto, ma l’impresa è tutt’altro che agile, soprattutto senza un centravanti e senza un centrale difensivo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

