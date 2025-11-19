De Maggio torna sulla crisi dei campioni d’Italia Nessun dubbio sulla permanenza di Conte | Pensa solo al Napoli ama il Napoli Basta sparare sentenze
De Maggio difende il tecnico: Conte ama il Napoli e darà la vita per la squadra. Il direttore critica chi parla di Juve e dimissioni, prevedendo scuse a maggio. Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di Radio Goal per rispondere alle incessanti voci che circondano Antonio Conte e il Napoli. La crisi di risultati (come la sconfitta contro il Bologna ) ha riacceso le speculazioni sul futuro dell’allenatore, compresa l’indiscrezione di un suo clamoroso ritorno alla Juventus. De Maggio ha subito criticato i giornalisti che sparano sentenze e si è mostrato prudente sul giudizio affrettato, sottolineando che oggi è il 18 novembre e non è il momento delle sentenze definitive. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Crisi Napoli, De Maggio: "Conte sarà spietato: qualcuno è rimasto con la testa sul pullman" - Il giornalista Valter De Maggio, nel corso del suo intervento in radio, ha preannunciato le mosse dell'allenatore del Napoli, Antonio Conte. Scrive msn.com