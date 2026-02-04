Il PlayStation Store ha annunciato le nuove offerte chiamate “Le scelte della critica”. Si tratta di una selezione di giochi per PS4 e PS5 che sono stati molto apprezzati dalla critica nel 2025 e negli ultimi anni. Le offerte sono già disponibili e permettono ai giocatori di acquistare i titoli più apprezzati a prezzi scontati.

Il PlayStation Store ha dato il via alle nuove offerte “ Le scelte della critica ”, una selezione dedicata ai titoli PS4 e PS5 più apprezzati dalla critica nel 2025 e negli ultimi anni. L’iniziativa propone sconti importanti, in alcuni casi fino al 75%, e rappresenta un’occasione concreta per recuperare produzioni di alto profilo a prezzi ridotti. Le promozioni sono già attive e resteranno disponibili per un periodo limitato. Tra i protagonisti spicca Clair Obscur: Expedition 33, il titolo più premiato dell’anno, ora acquistabile a 39,99 euro con il 20% di sconto. Forte riduzione anche per Kingdom Come: Deliverance 2, proposto a 34,99 euro, ovvero a metà prezzo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - PlayStation Store, Sony lancia le “Le scelte della critica” con i migliori giochi PS4 e PS5 del 2025 in sconto

Approfondimenti su PlayStation Store

Sony ha annunciato i giochi più scaricati nel 2025 su PlayStation Store, evidenziando le preferenze degli utenti su PS5, PS4, PlayStation VR2 e nel settore free-to-play.

Sony ha annunciato i giochi gratuiti di dicembre 2025 per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su PlayStation Store

Argomenti discussi: Un nuovo programma di ricompense per gli utenti PlayStation potrebbe essere in arrivo da Sony; I giochi PlayStation Plus di febbraio non sono ancora stati annunciati ma è già polemica; PlayStation Plus: Sony annuncia oggi i giochi gratis di febbraio 2026, Undisputed ci sarà?; La mossa strategica di Sony rimuove la garanzia del gioco PS4 da PlayStation Plus Essential.

Il PlayStation Store lancia Le scelte della critica con offerte sui migliori giochi PS4 e PS5 del 2025Il PlayStation Store ha inaugurato oggi le nuove offerte della categoria Le scelte della critica, che includono alcuni dei giochi PS4 e PS5 più apprezzati del 2025 e degli ultimi anni. Una buona occ ... msn.com

PlayStation Store di PS4: Sony lancia le offerte sui Contenuti AggiuntiviDopo aver festeggiato lo storico passaggio dal periodo Heisei all'epoca Reiwa con una serie di Sconti sui giochi PS4 giapponesi, Sony lancia una nuova promozione sui contenuti aggiuntivi di un vasto ... everyeye.it

Ciao ragazzi, un consiglio per chi è esperto della saga "Diablo". Vorrei acquistare Diablo 4 , spulciando su internet il prezzo è dai 35/38 euro, però ho visto che c 'è un' espansione a 39,90 sul playstation store. Conviene comprare il gioco base e dopo acquista facebook