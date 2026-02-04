Quattro immagini ufficiali del Google Pixel 10a mostrano il modello in versione Obsidian. Le foto rivelano un design pulito, con linee moderne e uno stile minimalista. Il colore Obsidian dà un aspetto elegante e sobrio. Il lancio del telefono dovrebbe avvenire nei prossimi mesi, ma ancora nessuna data precisa è stata comunicata. Gli appassionati aspettano di vedere se il nuovo modello porterà novità anche sotto il cofano.

un’analisi sintetica delle immagini ufficiali del google pixel 10a nella variante Obsidian, con focus su design, colori previsti e tempistiche di lancio. le informazioni si basano sulla galleria pubblicata e sulle indiscrezioni note, offrendo una visione chiara dei punti chiave per chi segue la linea Pixel di google. google pixel 10a: immagini ufficiali nella colorazione obsidian. la galleria rilasciata mostra sette immagini ufficiali del pixel 10a, ritratto da davanti, da dietro e dal lato destro. non vi è alcun contenuto visibile sul lato sinistro. design e materiali: struttura e bordi. struttura e bordi. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Google pixel 10a render ufficiali mostrano il modello obsidian

Approfondimenti su Google Pixel 10a

#Pixel-10a contro-Pixel-8a || Due anni dopo il lancio, il confronto tra il Google Pixel 10a e il Pixel 8a mostra le differenze più evidenti.

La famiglia Pixel si prepara ad ampliare ancora una volta la sua gamma, con il lancio del nuovo Pixel 10a.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Google Pixel 10a - FIRST OFFICIAL LOOK!!

Ultime notizie su Google Pixel 10a

Argomenti discussi: Google Pixel 10 e 10 Pro in offerta su Amazon: Android puro, Gemini AI e fotocamere top a partire da 577; Google Pixel 9A dopo quasi un anno è il miglior smartphone di fascia media?; Pixel 10a confronto: differenze reali con Pixel 9a e Pixel 10; Google Pixel 10 Pro in offerta a 799€. E con soli 70€ in più porti a casa il Pixel 10 Pro XL.

Google Pixel 10a si mostra nei primi render: design e specificheEmergono nuove immagini render e dettagli sul Google Pixel 10a, il prossimo smartphone di fascia media di Google, atteso per la primavera 2026. Secondo i leak, il design sarà molto simile al modello p ... evosmart.it

New image shows Pixel 10a in berry color ahead of launchThe post New Image Shows Pixel 10a in Berry Color Ahead of Launch appeared first on Android Headlines. msn.com

Google Pixel: l’esperienza Android firmata Google Vieni a scoprire tutta la gamma dei nuovi Google Pixel da Expert Lo Scrigno! Fotocamere incredibili con AI, Android puro sempre aggiornato, sicurezza Google e prestazioni al top. Dallo scatto perfetto al - facebook.com facebook

Google Pixel Buds 2a, non vi piacciono i colori In arrivo due nuove tonalità x.com