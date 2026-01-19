Priorità e progetti per il centro di Cattolica l' assessora Bartolucci fa il punto su hub urbano parcheggi attività e turismo

L’assessora Bartolucci presenta gli aggiornamenti sui principali progetti per il centro di Cattolica, tra cui l’hub urbano, i parcheggi, le attività commerciali e il turismo. In questa occasione, sottolinea l’importanza del dialogo con i commercianti, riconoscendo il loro impegno nel vivere e valorizzare quotidianamente il cuore della città. Un quadro chiaro delle priorità che guidano lo sviluppo locale e le iniziative in corso.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.