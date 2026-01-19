Priorità e progetti per il centro di Cattolica l' assessora Bartolucci fa il punto su hub urbano parcheggi attività e turismo
L’assessora Bartolucci presenta gli aggiornamenti sui principali progetti per il centro di Cattolica, tra cui l’hub urbano, i parcheggi, le attività commerciali e il turismo. In questa occasione, sottolinea l’importanza del dialogo con i commercianti, riconoscendo il loro impegno nel vivere e valorizzare quotidianamente il cuore della città. Un quadro chiaro delle priorità che guidano lo sviluppo locale e le iniziative in corso.
“Sento il dovere – e il piacere – di intervenire nel dibattito aperto sull’andamento del centro e, in particolare, di viale Bovio, ringraziando innanzitutto i commercianti per l’attenzione e la passione con cui vivono quotidianamente la città”. Così l’Assessora al turismo Elisabetta Bartolucci fa.🔗 Leggi su Riminitoday.it
