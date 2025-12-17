Centro visite parcheggi e spazi espositivi | progetti da 2 milioni per Punte Alberete Cà Aie e Museo Natura

A partire dal 2026, prenderanno il via importanti progetti di riqualificazione per Punte Alberete, Cà Aie e il Museo Natura, con un investimento complessivo di 2 milioni di euro. Questi interventi miglioreranno i servizi di visita, i parcheggi e gli spazi espositivi, valorizzando il patrimonio naturale e storico della zona. Un’occasione unica per arricchire l’esperienza dei visitatori e promuovere la tutela del territorio.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.