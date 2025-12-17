Centro visite parcheggi e spazi espositivi | progetti da 2 milioni per Punte Alberete Cà Aie e Museo Natura
A partire dal 2026, prenderanno il via importanti progetti di riqualificazione per Punte Alberete, Cà Aie e il Museo Natura, con un investimento complessivo di 2 milioni di euro. Questi interventi miglioreranno i servizi di visita, i parcheggi e gli spazi espositivi, valorizzando il patrimonio naturale e storico della zona. Un’occasione unica per arricchire l’esperienza dei visitatori e promuovere la tutela del territorio.
Partiranno nei primi mesi del 2026 i lavori di riqualificazione che riguardano la fruizione di Punte Alberete con la sistemazione del parcheggio esistente, la realizzazione di tre fabbricati a servizio dei visitatori; il completamento della settecentesca Cà Aie nella Pineta di Classe e il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
