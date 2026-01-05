Report Il Giornale di Angelucci in trincea contro la trasmissione per oscurare l’inchiesta sulla Pista nera dietro le stragi del ’92

Un articolo di Il Giornale di Angelucci evidenzia un tentativo di distogliere l’attenzione da un’inchiesta sulla “Pista nera” e le stragi del ’92. Attraverso attacchi a Report e Sigfrido Ranucci, si cerca di mettere in discussione la veridicità dei dossier, in risposta alla recente puntata dedicata a questa delicata vicenda. Un’analisi che solleva interrogativi sulla gestione dell’informazione e sulle strategie di tutela delle proprie posizioni.

Spostare l’attenzione e attaccare frontalmente Report e Sigfrido Ranucci con accuse strumentali sui supposti dossieraggi ( dopo la denuncia dei file trafugati al commercialista Gian Gaetano Bellavia ), per non dover commentare la pesantissima puntata della trasmissione sulla “Pista nera” dietro le Stragi del ’92, andata in onda domenica sera. È la strategia della destra per alzare un velo su un’inchiesta che ha svelato tutte le omissioni dell’attuale gestione della Commissione Antimafia a guida Fratelli d’Italia (non a caso Maurizio Gasparri aveva cercato fino all’ultimo minuto utile di impedirne la messa in onda). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Report, Il Giornale di Angelucci in trincea contro la trasmissione per oscurare l’inchiesta sulla Pista nera dietro le stragi del ’92 Leggi anche: Il procuratore di Caltanissetta:""La pista nera per le stragi del '92 vale zero" Leggi anche: Il procuratore di Caltanissetta: "La pista nera per le stragi del '92 vale zero" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Il Giornale di Angelucci, prima diretto da Sallusti, oggi da Tommaso Cerno, continua nella sua campagna di fango e delegittimazione di Report. 1) Non esiste materiale coperto da segreto messo a disposizione di Report al dottor Gian Gaetano Bellavia. Si tratt - facebook.com facebook Sì ispira a FT, NYT, Le Monde, e ha comprato un pezzetto del Giornale di Angelucci. Gli imprenditori italiani, specie quelli junior, ormai sono un po’ così. Fanno cose che non condividono. x.com

