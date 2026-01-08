Il senatore Maurizio Gasparri ha recentemente criticato duramente Report, accusando Ranucci e Mondani di aver mentito riguardo alla cosiddetta “Pista nera” delle stragi del ’92. Dopo giorni di polemiche legate al caso Bellavia, Gasparri ha ufficialmente rivolto il suo attacco contro l’inchiesta, evidenziando le tensioni tra politica e media su temi delicati come le responsabilità nelle stragi in Italia.

“Ranucci e Mondani hanno chiaramente mentito su una serie di circostanze”. Dopo giorni di aggressioni concentriche formalmente per il caso Bellavia, ieri il senatore Maurizio Gasparri ha rinunciato a ogni ipocrisia e ha attaccato frontalmente Report sul punto che sta realmente a cuore al componente delle commissioni Antimafia e Vigilanza Rai: la “Pista nera” per le stragi del ’92. Quella che, nella ricostruzione di Ranucci e Mondani (e della gran parte dei collaboratori storici dei due magistrati e degli investigatori, tranne quelli della procura di Caltanissetta) vede dietro la morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino la saldatura tra mafia, eversione nera e apparati deviati dello stato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Guerra a Report, Gasparri getta la maschera: colpire Ranucci e Mondani per l’inchiesta sulla Pista nera per le stragi del ’92

