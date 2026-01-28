Caso PalaTulimieri Avella | Il Comune cercherà di garantire la continuità agonistica nel periodo tra l’abbattimento e la ricostruzione

La Commissione Sport del Comune di Salerno ha incontrato i rappresentanti dell’Avella, dopo l’ordine di abbattimento del PalaTulimieri. Il Comune ha assicurato che farà di tutto per mantenere attiva la pratica sportiva, anche durante i lavori di ricostruzione. L’obiettivo è garantire che le attività sportive non si fermino, anche se il palazzetto sarà chiuso per un po’. La decisione arriva in un momento di incertezza, ma l’amministrazione promette di trovare soluzioni per non interrompere le attività degli atleti e delle squadre locali.

La Commissione Sport del Comune di Salerno ha affrontato la delicata questione relativa al Palatulimieri. A renderlo noto, il consigliere comunale Rino Avella: "Ancora una volta l'argomento è stato portato all'attenzione dei Commissari: era già accaduto, di recente, in occasione della necessità di rifare parte della recinzione interna, di sostituzione dei numerosi fari, della riparazione delle caldaie, della manutenzione degli spogliatoi e per altri interventi simili. - ricorda- Stavolta era necessario fare chiarezza in merito al prossimo abbattimento della struttura, ritenuta necessaria nell'ambito del più articolato progetto di rifacimento dello stadio Arechi e di ricostruzione del campo Volpe.

