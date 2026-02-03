Il Comune prende in affitto diversi spazi acquei della piscina di Porto Fuori | Garanzia di continuità delle attività natatorie

Il Comune di Ravenna ha deciso di affittare alcuni spazi della piscina di Porto Fuori per quasi due anni. L’obiettivo è mantenere le attività natatorie attive mentre si fanno i lavori di demolizione delle vasche. Dal primo ottobre 2026 fino a fine dicembre 2027, le vasche resteranno chiuse, ma gli atleti e gli appassionati potranno continuare ad allenarsi grazie a questa soluzione temporanea.

Dall'1 ottobre 2026 al 31 dicembre 2027 il Comune di Ravenna prenderà in affitto diversi spazi acquei della piscina della società sportiva 3 Laghi di Porto Fuori, con l'obiettivo di garantire la continuità delle attività natatorie durante i lavori di demolizione delle vasche da 25 e 50 metri.

