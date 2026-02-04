Pipeline & Gas Expo 2026 la prima giornata mette al centro reti e sicurezza

Roma si anima con la prima giornata della quarta edizione di Pipeline & Gas Expo. La fiera, dedicata alle infrastrutture energetiche del settore midstream, ha visto protagonisti i temi di reti e sicurezza. Le aziende presenti hanno mostrato le ultime tecnologie per la progettazione, la costruzione e la gestione di gasdotti, oleodotti e sistemi di stoccaggio. La giornata si è conclusa con ottimi riscontri, segno che l’evento sta crescendo e attirando sempre più attenzione nel settore.

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - Conclusa positivamente la prima giornata della quarta edizione di Pge - Pipeline & Gas Expo, la mostra-convegno europea interamente dedicata alle infrastrutture energetiche del midstream, le tecnologie e i servizi per la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di gasdotti, oleodotti, metanodotti, reti distributive (anche idriche) e sistemi di stoccaggio energetico. Organizzata da Mediapoint & Exhibitions, la manifestazione conta oltre 90 espositori, di cui 14 internazionali, distribuiti su circa 6.000 metri quadrati di superficie espositiva, confermandosi così come unico appuntamento fieristico in Europa interamente focalizzato sulle pipeline e sulle reti di trasporto e distribuzione dell'energia.

