Emergenza abitativa pubblicato l’Avviso regionale | fondi a sostegno delle famiglie in difficoltà

L’assessore Molly Chiusolo ha annunciato la pubblicazione dell’Avviso pubblico per il Fondo regionale contro l’emergenza abitativa. La Regione Campania mette a disposizione soldi per aiutare le famiglie che si trovano in difficoltà a trovare una casa. Le famiglie in grave disagio o fragilità possono ora candidarsi per ricevere sostegno e affrontare questa crisi.

Tempo di lettura: 2 minuti L’assessore alle Politiche abitative Molly Chiusolo rende noto che è stato pubblicato l’Avviso pubblico per l’accesso al Fondo regionale per l’emergenza abitativa, promosso dalla Regione Campania per sostenere i nuclei familiari che vivono situazioni di grave disagio o fragilità abitativa. Il Fondo, che rientra nelle politiche regionali di tutela del diritto alla casa e di contrasto alla povertà abitativa, dispone di 500 mila euro annui per il triennio 2025–2027, ai quali si aggiunge un ulteriore milione di euro stanziato dalla Legge regionale n. 62020. Le risorse saranno destinate ai nuclei familiari residenti nel Comune di Benevento, attraverso due misure di intervento pensate per rispondere in modo mirato alle diverse situazioni di emergenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

