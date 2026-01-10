Come sarà il 2026? Tra artigiani e piccole imprese regna l’incertezza

Il 2026 si apre con un clima di incertezza tra artigiani e piccole imprese, che si trovano a dover affrontare sfide e variabili imprevedibili. Le prospettive economiche rimangono poco chiare, influenzate da fattori globali e locali. In questo contesto, la solidità e l’adattabilità delle realtà più piccole saranno fondamentali per affrontare le difficoltà e individuare possibili opportunità di crescita.

Arezzo, 10 gennaio 2026 – È ancora l'incertezza a dominare le aspettative in economia da parte di artigiani e piccole imprese per l'anno appena iniziato. È quanto emerge da un' indagine CNA su un campione di 2.500 imprenditori di tutte le province, compresa quella di Arezzo. "Il nostro territorio direi che si rispecchia in questo risultato - spiega il Presidente CNA Arezzo Fabio Mascagni - uno stato generale di incertezza alimentata dal contesto internazionale, tra guerre, tensioni geopolitiche e commerciali che si somma al peso della burocrazia sulle imprese, al costo del denaro, alla carenza di infrastrutture materiali e immateriali, al costo del lavoro, alla mancanza di manodopera.

