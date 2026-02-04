Piccioni fa volare l' Ars et Labor nel derby | vittoria a Comacchio nel ricordo di Giani - VIDEO

L’Ars et Labor conquista il derby di Comacchio grazie a un gol di Piccioni a pochi secondi dalla fine. La partita si è accesa nel secondo tempo, dopo una settimana difficile per la squadra, segnata dalla sconfitta in Coppa Italia e dalla scomparsa di Nicolas Giani. Alla fine, è stato il gol decisivo, che ha portato i tre punti e ha aperto le porte alla vittoria più attesa, in un clima di grande emozione e ricordo.

Una zampata di Piccioni a quattro giri di lancette dallo scadere regala all'Ars et Labor un derby tanto sentito alla vigilia (complice la settimana difficile, post sconfitta in finale di Coppa Italia e scomparsa dell'ex spallino Nicolas Giani), quanto complicato nei quasi 100 minuti di un.

