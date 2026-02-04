Il tribunale di Budapest ha condannato a 8 anni di carcere Maja T. per aver aggredito un gruppo di neonazisti nel febbraio 2023, durante la giornata chiamata

Il tribunale di Budapest ha condannato a 8 anni di reclusione l’attivista Maja T. nell’ambito del processo aperto per aver aggredito un gruppo di militanti neonazisti nel febbraio 2023 nel contesto del "giorno dell'Onore". Il procedimento è lo stesso che vedeva indagata anche Ilaria Salis, che in conseguenza del voto con il quale la sua immunità è stata confermata, per il momento vede il suo fascicolo congelato o annullato, in attesa della fine del mandato di Bruxelles. Maja, cittadina tedesca transgender, è stata estradata da Berlino 18 mesi fa e l’accusa nei suoi confronti aveva chiesto una pena di 24 anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Budapest condanna Maja T. e Marchesi

