Piazza Italia a Savarna dal progetto ai cantieri | i tempi e le modalità di riqualificazione

Con un'interrogazione presentata in Consiglio comunale, il consigliere del Partito Democratico Idio Baldrati ha chiesto chiarimenti sui tempi e sulle modalità di avvio dei lavori di riqualificazione di piazza Italia a Savarna, uno spazio centrale per la vita sociale della frazione, duramente.

Fu devastata dal fortunale del 2023: approvato il progetto per la riqualificazione della piazza di Savarna

Dopo il fortunale del 2023, è stato approvato il progetto di riqualificazione della piazza di Savarna.

Piazza Italia a Savarna: l'inizio della riqualificazione programmato per novembre
Con un'interrogazione presentata in Consiglio comunale, il consigliere del Partito Democratico Idio Baldrati ha chiesto chiarimenti sui tempi e sulle modalità di avvio dei lavori di riqualificazione d

Piazza di Savarna, ok al restyling
Piazza Italia a Savarna, danneggiata dal fortunale del 2023 (foto), sarà riqualificata grazie al progetto approvato nei giorni scorsi dalla giunta. La piazza è collocata tra via Savarna e via del

