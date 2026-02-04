Piazza Italia a Savarna dal progetto ai cantieri | i tempi e le modalità di riqualificazione

Il consigliere del Pd Idio Baldrati ha chiesto chiarimenti sui lavori di riqualificazione di piazza Italia a Savarna. Con un’interrogazione in consiglio comunale, ha voluto sapere quando partiranno i cantieri e come saranno realizzati i lavori. La piazza rappresenta un punto centrale per la comunità locale, e ora l’amministrazione dovrà dare risposte chiare su tempi e modalità di intervento.

Con un'interrogazione presentata in Consiglio comunale, il consigliere del Partito Democratico Idio Baldrati ha chiesto chiarimenti sui tempi e sulle modalità di avvio dei lavori di riqualificazione di piazza Italia a Savarna, uno spazio centrale per la vita sociale della frazione, duramente.

