Cantieri all’orizzonte in centro Riqualificazione in piazza Colzi

In primavera partiranno i lavori di riqualificazione del centro storico di Pieve a Nievole. I cantieri sono pronti e si concentreranno principalmente in piazza Colzi. L’obiettivo è migliorare gli spazi pubblici e rendere più vivibile la zona per i cittadini. I lavori dureranno diversi mesi e coinvolgeranno molte strade del cuore della città. La comunità attende con fiducia l’inizio di questa fase di rinnovamento.

Tutto pronto per l'avvio in primavera dei cantieri per la riqualificazione del centro storico di Pieve a Nievole. I lavori, per un totale di 89mila euro di cui 68.161 finanziati dalla Regione Toscana sono stati aggiudicati dalla ditta Gruppo Le Mura di Pistoia e riguarderanno soprattutto piazza Colzi, ma anche l'illuminazione sugli attraversamenti pedonali tra piazza XXVII Aprile e via Matteotti. Nello specifico in piazza Colzi è previsto "il rifacimento della pavimentazione: la zona attualmente inghiaiata – fanno sapere dal Comune di Pieve – sarà trasformata attraverso un sistema drenante in calcestruzzo, una soluzione che unisce funzionalità ed estetica, integrandosi in modo armonioso con la natura storica della piazza.

