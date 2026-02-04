piazza affari sottodimensionata rispetto al pil

Piazza Affari si mostra più piccola rispetto al suo PIL, anche dopo un 2025 positivo e una capitalizzazione record di oltre 1.000 miliardi di euro. La Borsa italiana, infatti, sembra aver perso un po’ della sua forza, segnando un ridimensionamento evidente.

Nonostante la performance largamente positiva del 2025 e la capitalizzazione record di oltre 1.000 miliardi di euro, Piazza Affari evidenzia chiari segni di ridimensionamento. Il numero delle società quotate infatti è sceso al di sotto delle 200 unità e la liquidità ha registrato un calo nell’ultimo decennio. Sono i numeri in chiaroscuro resi noti dalla Consob nel rapporto Capital Markets in Italy. Capitalizzazione record ma scende il controvalore. Se la capitalizzazione del mercato Euronext Milan ha raggiunto un record di 1.077 miliardi di euro, il controvalore scambiato in un anno sul totale della capitalizzazione è passato, in media, da quasi il 100% del 2015 all’88% del 2025. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Nel 2025 Piazza Affari ha registrato una crescita della capitalizzazione, nonostante la riduzione delle società quotate, ad eccezione delle PMI.

Nel 2025, la capitalizzazione della Borsa di Milano si avvicina a metà del PIL italiano, secondo l’ultimo bollettino della Consob.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

