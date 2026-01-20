Piazza Affari | capitalizzazione in crescita vale quasi metà PIL

Nel 2025 Piazza Affari ha registrato una crescita della capitalizzazione, nonostante la riduzione delle società quotate, ad eccezione delle PMI. La sua quota rispetto al PIL italiano si è ampliata, evidenziando l’importanza crescente del mercato finanziario nell’economia del paese. Questi dati riflettono un andamento positivo del mercato azionario e il suo ruolo strategico nel contesto economico nazionale.

Piazza Affari chiude un 2025 molto positivo, riportando una crescita della capitalizzazione, a dispetto del calo del numero di società quotate (fatta eccezione per il mercato delle PMI), ed un aumento del peso rispetto al PIL tricolore, che determina l'influenza che il mercato finanziario ha sull'economia italiana. E' quanto emerge dall'ultimo Bollettino statistico, sezione Mercati, pubblicato dalla Consob relativo al secondo semestre 2025. Capitalizzazione in crescita grazie al risiko. La capitalizzazione complessiva delle società quotate sul mercato italiano ha registrato una crescita a doppia cifra (+28,8%), passando dai circa 836 miliardi di euro di fine 2024 a circa 1.

