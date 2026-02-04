Piantedosi | L’Ice non svolge e non svolgerà mai attività operative di polizia sul nostro territorio nazionale Le Monde

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha chiarito che gli agenti della polizia dell’immigrazione americana, presenti in Italia in vista dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina, non svolgeranno nessuna attività di polizia sul territorio. Piantedosi ha specificato che l’Ice non avrà ruoli operativi e che la loro presenza non cambierà nulla sul fronte della sicurezza nazionale. La notizia è arrivata dopo le polemiche che avevano sollevato l’argomento negli ultimi giorni.

Il ministro dell'Interno italiano, Matteo Piantedosi, ha assicurato mercoledì 4 febbraio che gli agenti della polizia dell'immigrazione americana (Ice), la cui presenza in Italia per i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina aveva suscitato polemiche, non avranno alcun ruolo "operativo". "Riaffermo ancora una volta il punto centrale: l'Ice non svolge e non svolgerà mai attività operative di polizia sul nostro territorio nazionale ", ha dichiarato il ministro davanti ai deputati, due giorni prima dell'apertura dei Giochi. Ha inoltre precisato che gli agenti presenti in Italia appartengono al servizio di sicurezza interna (Hsi) incaricato di analisi su antiterrorismo e criminalità internazionale, e non all'unità che si occupa di contrasto all'immigrazione, le cui modalità hanno suscitato numerose proteste negli Stati Uniti.

