Milano-Cortina Piantedosi in Aula | Polemica infondata L’Ice non potrà mai svolgere attività operative in Italia

Questa mattina in aula, il ministro Piantedosi mette fine alle polemiche sulla presenza dell’Ice in Italia. Ribadisce che l’intelligence americana non può e non potrà mai intervenire con operazioni di polizia nel nostro paese. Le accuse circolate negli ultimi giorni vengono considerate infondate, e il ministro assicura che l’attività dell’Ice non ha mai coinvolto e non coinvolgerà mai interventi di polizia in Italia.

"Stiamo parlando di una polemica completamente infondata. L'Ice non svolge e non potrà mai svolgere attività operative di polizia sul nostro territorio nazionale. La sicurezza e l'ordine pubblico infatti sono assicurate esclusivamente dalle nostre forze di polizia". Parole nette quelle del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nel corso dell'informativa alla Camera su Milano-Cortina. Dopo settimane di speculazioni delle opposizioni sulla presenza dell'investigatori dell'Ice americana ai Giochi olimpici invernali dal Viminale, arriva l'ultima parola a chiudere una partita che non sarebbe nemmeno dovuta iniziare.

