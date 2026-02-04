Ice a Milano per le Olimpiadi Piantedosi | Non potrà mai svolgere attività di polizia in Italia
Durante una conferenza stampa, il ministro Piantedosi ha ribadito che l'Ice non avrà mai il permesso di operare come forze di polizia in Italia. La questura di Milano ha chiarito che non ci saranno attività di polizia da parte dell'agenzia durante le Olimpiadi, smentendo ogni possibilità di interventi in questa direzione.
"L'Ice non svolge e non potrà mai svolgere attività operative di polizia sul nostro territorio nazionale". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, durante l'informativa alla Camera sull'ipotesi di presenza degli agenti statunitensi a Milano durante le Olimpiadi.
Olimpiadi Milano-Cortina: l'Ice di Trump collaborerà con la polizia. Ma non in strada. Piantedosi: "Non arrivano le SS"
Durante le Olimpiadi Milano-Cortina, gli agenti dell’Ice lavoreranno a stretto contatto con le forze dell’ordine italiane, ma non in strada.
L'Ice di Trump in Italia per le Olimpiadi Milano-Cortina? Piantedosi: «Impossibile, agenti Usa solo per scortare gli atleti»
In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina, circolano ipotesi sulla presenza di agenti ICE statunitensi in Italia per scortare la delegazione americana.
