Ice a Milano per le Olimpiadi Piantedosi | Non potrà mai svolgere attività di polizia in Italia

Durante una conferenza stampa, il ministro Piantedosi ha ribadito che l'Ice non avrà mai il permesso di operare come forze di polizia in Italia. La questura di Milano ha chiarito che non ci saranno attività di polizia da parte dell'agenzia durante le Olimpiadi, smentendo ogni possibilità di interventi in questa direzione.

