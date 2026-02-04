Il ministro Piantedosi torna a mettere in discussione le decisioni passate, citando l’Ice a Milano Cortina e accusando chi, nel 2020, avrebbe fatto entrare russi in Italia senza regole chiare. Parla di un governo che ora si impegna a rispettare le leggi e le procedure, cercando di fare chiarezza sui fatti di quegli anni. La polemica si riaccende in vista delle Olimpiadi invernali.

AGI - "Il nostro governo in materia di relazioni internazionali presta grande attenzione ai contenuti e al rispetto delle cornici giuridiche di riferimento, circostanza non sempre realizzatasi nel passato. Penso per esempio alla singolare missione militare organizzata dai russi in Italia nel marzo del 2020, subito dopo lo scoppio della pandemia, allorquando, per la prima volta, fu consentito a un Paese non alleato l'ingresso in un paese Nato". Parole del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nella informativa alla Camera sulla presenza ai Giochi di Milano Cortina di investigatori di HSI (Homeland Security Investigations), sezione investigativa di ICE, che ha compiti completamente diversi dalla ERO (Enforcement and Removal Operations), che opera invece sul territorio statunitense. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Piantedosi: "L'Ice a Milano Cortina? Nel 2020 c'è chi in Italia fece entrare i russi"

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

In vista di Milano-Cortina, la presenza di agenti Ice in Italia non è ancora confermata.

Il ministro Piantedosi ha chiarito che l’ICE, agenzia di immigrazione statunitense, non è prevista in Italia per i Giochi di Milano-Cortina 2026.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Agenti Ice a Milano-Cortina. Piantedosi: non vedo il problema; Ice in Italia, opposizioni all'attacco. Il chiarimento del Viminale: Non sono il braccio operativo ma investigatori; L’Ice alle Olimpiadi senza compiti operativi. Piantedosi riferisce in Aula; Piantedosi contro Sala: Scopre adesso la sicurezza. Il sindaco: Io ho assunto vigili, cosa ha fatto lui?.

Piantedosi: Ice non farà attività operative in ItaliaOggi nell'Aula della Camera l'informativa del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sulla presenza di agenti dell'Ice - l'Immigration and Customs ... ilmessaggero.it

Piantedosi alla Camera: L’Ice ai Giochi non sarà operativa. Opposizione con la spilla di protestaL’informativa del ministro dell’Interno sulla presenza degli agenti Usaalle Olimpiadi invernali: Polemica infondata ... repubblica.it

A Milano-Cortina il manifesto della prevenzione: "Ogni movimento conta" x.com

A Milano-Cortina il manifesto della prevenzione: "Ogni movimento conta" - facebook.com facebook