Milano-Cortina 2026 Piantedosi | ICE in Italia? Non ci risulta Ma le delegazioni possono scegliere chi vogliono per la loro sicurezza

Il ministro Piantedosi ha chiarito che l’ICE, agenzia di immigrazione statunitense, non è prevista in Italia per i Giochi di Milano-Cortina 2026. Tuttavia, ha precisato che le delegazioni straniere possono scegliere i propri servizi di sicurezza. La questione ha suscitato discussioni sulla presenza di enti di altri paesi durante l’evento, considerando le controversie legate alle attività dell’ICE negli Stati Uniti.

Polemiche per la possibile presenza dell’ICE – la United States Immigration and Customs Enforcement, responsabile di condotte violente e di aver ucciso civili negli Stati Uniti – durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. A dare la notizia è stato il Fatto Quotidiano che sottolinea come gli agenti federali siano già presenti “permanentemente nella sede di Roma”. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, interrogato dai giornalisti, ha smentito l’indiscrezione senza però chiudere del tutto le porte all’arrivo in Italia dell’ICE. “Al momento non ci risulta, ma le delegazioni straniere scelgono loro a chi rivolgersi per assicurare la sicurezza alle delegazioni stesse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano-Cortina 2026, Piantedosi: “ICE in Italia? Non ci risulta. Ma le delegazioni possono scegliere chi vogliono per la loro sicurezza” Milano-Cortina 2026, Piantedosi: “Ice in Italia? Al momento non ci risulta “Il ministro Piantedosi ha dichiarato che, al momento, non ci sono piani ufficiali per portare ghiaccio in Italia in vista di Milano-Cortina 2026. La sinistra attacca il governo: "Chiarisca sull'Ice a Milano-Cortina". Ma Piantedosi smentisce: "Non ci risulta"A poche settimane dall’inizio dei Giochi invernali Milano-Cortina, la polemica sulla presenza di agenti ICE negli eventi si intensifica. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Agenti americani dell'ICE a Milano-Cortina 2026? Il ministro Piantedosi: Al momento non ci risulta; L'Ice a Milano Cortina. Piantedosi: Non ci risulta. L'ira delle opposizioni; Agenti Ice alle Olimpiadi, Piantedosi: Non ci risulta, ma anche se fosse vero non vedo il problema; Agenti dell’Ice alle Olimpiadi invernali, Pd-M5s-Avs: ‘Il governo deve spiegare’. Agenti dell’Ice a Milano-Cortina 2026? Opposizione in allarme, Piantedosi rassicura: Non ci risultaAnnunciate interpellanze al ministro dell'Interno per chiarire l'eventuale presenza di agenti del Dipartimento per la sicurezza nazionale degli Stati uniti nel corso delle Olimpiadi e Paralimpiadi inv ... dire.it Olimpiadi Milano?Cortina 2026: agenti Ice in Italia? Piantedosi risponde alle criticheOlimpiadi di Milano-Cortina 2026: gli agenti Ice potrebbero affiancare le forze italiane tra sicurezza diplomatica e polemiche internazionali. notizie.it #Olimpiadi #MilanoCortina: sulle #Dolomiti la fiamma olimpica sale in funivia - facebook.com facebook Olimpiadi Milano-Cortina, operazione anti-bagarinaggio: prezzi gonfiati fino al 236% ilsole24ore.com/art/olimpiadi-… x.com

